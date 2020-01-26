Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

По сумме двух программ Косторная получила 240,81 балла

С результатом 237,76 балла завершила этот чемпионат Щербакова, Трусова замкнула тройку лидеров, набрав 225,34 балла.

Косторная является победителем Гран-при 2019, "серебряным" призером чемпионата России 2019 и двукратным бронзовым призером чемпионата России 2018/2019. Спортсменке также принадлежит мировой рекорд по количеству баллов, который она установила в финале Гран-при 2019 (247,59).