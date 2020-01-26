Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:00

Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

По сумме двух программ Косторная получила 240,81 балла

С результатом 237,76 балла завершила этот чемпионат Щербакова, Трусова замкнула тройку лидеров, набрав 225,34 балла.

Косторная является победителем Гран-при 2019, "серебряным" призером чемпионата России 2019 и двукратным бронзовым призером чемпионата России 2018/2019. Спортсменке также принадлежит мировой рекорд по количеству баллов, который она установила в финале Гран-при 2019 (247,59).

фигурное катание Алена Косторная Анна Щербакова Александра Трусова

Новости по теме

Новости

ФК "Динамо" подписал нападающего Комличенко из чешского клуба

ФК "Динамо" подписал нападающего Комличенко из чешского клуба

Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах

Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Фигуристы из России заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на ЧЕ

Фигуристы из России заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на ЧЕ

РФС обязал РФПЛ провести новые выборы главы в связи с нарушениями

Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ

Федерер в пяти сетах обыграл Миллмана в третьем круге Australian Open

Новый коронавирус в Китае

Домашние матчи китайских клубов ВХЛ перенесли в Россию

Россиянка Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону

Россиянка Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону

Ученые включили футбольных фанатов в группу риска получения инфаркта

Ученые включили футбольных фанатов в группу риска получения инфаркта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');