КХЛ представила новый логотип Кубка Гагарина

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала логотип плей-офф нынешнего сезона - розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

"КХЛ по традиции создала специальный логотип для решающих матчей за главный трофей Лиги. Кубок Гагарина является главным элементом логотипа, в этот раз изменено его графическое исполнение. К плей-офф 12-го сезона разработана горизонтальная версия логотипа, как и персонализированные логотипы для каждого из клубов", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

На логотип можно посмотреть здесь.

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 1 марта. В нем примут участие по восемь сильнейших команд Западной и Восточной конференций КХЛ. К настоящему моменту известны шесть команд, завоевавших путевки в лей-офф - ЦСКА, СКА, "Йокерит", московское "Динамо", "Ак Барс" и "Авангард".

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.