Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Спортсменки Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Победители и призеры недавно прошедшего чемпионата Европы по фигурному катанию составили костяк сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале в марте.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, в соревновании мужчин выступят победитель ЧЕ Дмитрий Алиев и серебряный призер Артур Данилеян. Запасные – Александр Самарин, Макар Игнатов.

В женском одиночном катании Россию представят спортсменки, занявшие весь пьедестал на ЧЕ (золото, серебро и бронза соответственно) - Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасные – Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Среди спортивных пар в состав сборной России вошли дуэты Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В такой последовательности - с первого по третье места - они разместились в итоговом протоколе чемпионата Европы. Запасные – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков.

В турнире танцевальных пар Россию представят победители ЧЕ-2020 Виктория Синицина/Никита Кацалапов, серебряные призеры Александра Степанова/Иван Букин, а также Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Запасные – Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

Чемпионат мира в Монреале пройдет с 16 по 22 марта.