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"Барселона" приобрела бразильского футболиста Матеуса Фернандеса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" подписала соглашение с бразильским "Палмейрасом" о переходе в каталонский клуб полузащитника Матеуса Фернандеса.

Как сообщается на сайте "Барселоны", футболист присоединится к испанской команде 1 июля 2020 года. Сумма трансфера составит 7 млн евро плюс 3 млн в качестве бонуса. Игрок подпишет пятилетний контракт, а сумма отступных за него составит 300 млн евро.

21-летний Фернандес является воспитанником бразильского "Ботафого", оттуда перешел в "Палмейрас" в 2019 году. В этой команде он сыграл 11 матчей, забив один мяч.

Испания футбол ФК Барселона

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