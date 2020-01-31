Полузащитник Эмре Джан перешел из "Ювентуса" в "Боруссию"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Дортмундская "Боруссия" подписала контракт с полузащитником итальянского "Ювентуса" и сборной Германии Эмре Джаном.

Как сообщается на сайте футбольного клуба из Дортмунда, спортсмен будет здесь играть на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона, опция последующего выкупа игрока присутствует.

В составе "Ювентуса" Эмре Джан по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Также он выступал в мюнхенской "Баварии", где он по разу стал чемпионом Германии, обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии, а также победителем Лиги чемпионов.

Из "Баварии" он в 2013 году перешел в "Байер" (Леверкузен), а через год – в английский "Ливерпуль". С этой командой он по разу дошел до финалов (в итоге проигранных) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка английской лиги.

В "Ювентусе" полузащитник играл с 2018 года.

В составе сборной Германии он выиграл Кубок конфедераций-2017 в России.