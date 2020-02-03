Президиум ВФЛА сложил полномочия

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко (архив) Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о решении президиума федерации сложить полномочия.

Причиной отставки президиума стали безуспешные попытки восстановить федерацию в World Athletics и обеспечить участие чистых спортсменов из России в международных соревнованиях. Обязанности президиума возьмет на себя рабочая группа Олимпийского комитета России. Также она организует внеочередную выборную конференцию ВФЛА, которая пройдет 28 февраля.

Рабочей группе ОКР передали полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

31 января комиссия о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций министерства спорта РФ приняла решение приостановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики.

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина за нежелание сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также фальсификацию документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.

23 ноября Шляхтин сложил полномочия на внеочередном заседании исполкома ВФЛА, исполняющим обязанности стала глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. 25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости кардинальной реформы ВФЛА. 27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна представить Минспорту "дорожную карту" по выходу из кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае ВФЛА пригрозили лишением аккредитации Минспорта.

"Дорожная карта" была предоставлена в Минспорт 5 декабря.

Внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый президент ВФЛА, состоится 28 февраля 2020 года.