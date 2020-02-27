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На выборах главы ВФЛА заявлен лишь один кандидат

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики, которые пройдут в пятницу в рамках выборной конференции, заявлен лишь один кандидат, сообщает пресс-служба федерации в четверг.

"Кандидат на пост президента ВФЛА: Евгений Юрченко (Воронежская область)" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пост президента ВФЛА было зарегистрировано четыре кандидата: Юрченко, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский (Волгоградская область), тренер ЦСКА Михаил Гусев (Нижегородская, Тульская области) и президент федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов (Москва, Белгородская область).

Борзаковский позже снял свою кандидатуру.

Выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля.

легкая атлетика ВФЛА

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