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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Матчи "Реала" и "Ювентуса" в Лиге чемпионов перенесены на неопределенный срок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - УЕФА перенес ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с участием "Реала" (Испания) и "Ювентуса" (Италия) из-за объявленного карантина в командах.

Ответный матч "Реала" должен был пройти 17 марта в Англии против "Манчестер Сити". В первой игре английский клуб в гостях обыграл "Реал" со счетом 2:1.

У игрока баскетбольной команды "Реала" был выявлен положительный результат на коронавирус. Баскетболисты и футболисты "Реала", которые тренируются на одной базе, помещены в карантин. Кроме этого, закрыта на карантин вся инфраструктура "Реала" и обслуживающий персонал.

Ответный матч "Ювентуса" против французского "Лиона" должен был пройти 17 марта в Турине. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Лиона".

Коронавирус выявлен у защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани, в связи с чем в команде объявлен карантин.

Новые даты матчей пока не определены.

футбол УЕФА Лига чемпионов Лига Европы

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