Матчи "Реала" и "Ювентуса" в Лиге чемпионов перенесены на неопределенный срок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - УЕФА перенес ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с участием "Реала" (Испания) и "Ювентуса" (Италия) из-за объявленного карантина в командах.

Из-за карантина, объявленного в "Реале" и "Ювентусе", через неделю не состоятся следующие матчи #ЛигаЧемпионов:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер Сити - Реал 🇪🇸

🇮🇹 Ювентус - Лион 🇫🇷



О времени проведения этих матчей будет объявлено позже. pic.twitter.com/wixFlSuzWt — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 12, 2020

Ответный матч "Реала" должен был пройти 17 марта в Англии против "Манчестер Сити". В первой игре английский клуб в гостях обыграл "Реал" со счетом 2:1.

У игрока баскетбольной команды "Реала" был выявлен положительный результат на коронавирус. Баскетболисты и футболисты "Реала", которые тренируются на одной базе, помещены в карантин. Кроме этого, закрыта на карантин вся инфраструктура "Реала" и обслуживающий персонал.

Ответный матч "Ювентуса" против французского "Лиона" должен был пройти 17 марта в Турине. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Лиона".

Коронавирус выявлен у защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани, в связи с чем в команде объявлен карантин.

Новые даты матчей пока не определены.