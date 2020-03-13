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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Этапы "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отменены

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Этапы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в Бахрейне и Вьетнаме отменены из-за пандемии коронавируса.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19 и после обсуждений с FIA (Международной автомобильной ассоциацией - ИФ) и организаторами гонок, всеми сторонами было принято решение отложить Гран При Бахрейна и Гран-при Вьетнама", - говорится в заявлении "Формулы-1".

Гран-при Бахрейна должен был пройти 20 - 22 марта, а Гран-при Вьетнама - с 3 по 5 апреля. При этом Вьетнам попал в календарь "Формулы-1" впервые.

Накануне сообщалось об отмене стартового этапа "Формулы-1" - Гран-При Австралии (14 - 15 марта).

В четверг команда McLaren объявила об отказе от участия в Гран-при Австралии, в связи с тем, что один из ее представителей сдал положительный тест на коронавирус.

автоспорт Формула-1

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