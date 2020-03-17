Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Чешский этап Еврохоккейтура перенесен на август из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Матчи Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура, отложены до лета из-за угрозы распространения коронавируса.

"В связи с угрозой распространения вируса COVID-19, закрытием границ безвизовой Шенгенской зоны, федерации хоккея европейских стран провели ряд консультаций, по итогам которых пришли к заключению о необходимости переноса заключительного этапа Еврохоккейтура – Чешских хоккейных игр – на первый международный брейк (август 2020 года) и о невозможности проведения оставшихся матчей Еврочелленджа в ряде стран, - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР).

Накануне Минспорта ввел запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории России. Кроме того, Правительством РФ с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничило въезд иностранных граждан на территорию РФ.

"В связи с изложенным выше и учитывая, что безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью, Федерация хоккея России вынуждена сообщить об отмене матчей Еврочелленджа в Мытищах и Сочи (9, 11, 23 и 25 апреля) и вынесенного матча Чешских хоккейных игр Россия – Швеция в Ярославле (30 апреля)", - говорится в сообщении федерации.

"ФХР совместно с ИИХФ продолжает следить за развитием ситуации. Сборная России будет готова к международным стартам, если они состоятся в сезоне 2019/20", - отмечается в сообщении.

Чешский этап Еврохоккейтура должен был пройти с 30 апреля по 3 мая.

хоккей Еврохоккейтур

Новости по теме

Новости

МОК пока не будет принимать радикальных решений по ОИ-2020

Ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу отменены

Лигу чемпионов и Лигу Европы отложили до спада коронавируса

Оставшиеся туры РПЛ сдвинут, а не отменят

Евро-2020 перенесен на следующий год

Евро-2020 перенесен на следующий год

РФС приостановил все турниры под своей эгидой до 10 апреля

Сергей Прядкин на пять лет переизбран президентом РПЛ

Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

КХЛ приостановила сезон на неделю

Матч Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" отменен

Матч Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" отменен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');