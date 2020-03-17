Чешский этап Еврохоккейтура перенесен на август из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Матчи Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура, отложены до лета из-за угрозы распространения коронавируса.

"В связи с угрозой распространения вируса COVID-19, закрытием границ безвизовой Шенгенской зоны, федерации хоккея европейских стран провели ряд консультаций, по итогам которых пришли к заключению о необходимости переноса заключительного этапа Еврохоккейтура – Чешских хоккейных игр – на первый международный брейк (август 2020 года) и о невозможности проведения оставшихся матчей Еврочелленджа в ряде стран, - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР).

Накануне Минспорта ввел запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории России. Кроме того, Правительством РФ с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничило въезд иностранных граждан на территорию РФ.



"В связи с изложенным выше и учитывая, что безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью, Федерация хоккея России вынуждена сообщить об отмене матчей Еврочелленджа в Мытищах и Сочи (9, 11, 23 и 25 апреля) и вынесенного матча Чешских хоккейных игр Россия – Швеция в Ярославле (30 апреля)", - говорится в сообщении федерации.



"ФХР совместно с ИИХФ продолжает следить за развитием ситуации. Сборная России будет готова к международным стартам, если они состоятся в сезоне 2019/20", - отмечается в сообщении.

Чешский этап Еврохоккейтура должен был пройти с 30 апреля по 3 мая.