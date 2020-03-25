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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Конор Макгрегор купит защитные средства для медиков на 1 млн евро

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в среду пообещал потратить 1 млн евро на покупку защитных средств для медиков и медперсонала в Ирландии, которые работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами.

Макгрегор уведомил об этом министра финансов Ирландии Паскала Донохью. Скриншоты переписки с министром опубликованы в твиттере бойца. Он пообещал передать средства больницам провинции Ленгстер, которая пострадала сильнее остальных.

Ранее Макгрегор опубликовал видеообращение, в котором призывал ирландцев серьезно отнестись к вопросу самоизоляции и карантина. Он призывал ирландское правительство предпринять такие же жесткие меры карантина, как те страны, которых наиболее сильно затронул вирус.

В Ирландии сейчас заражены 1,3 тыс. человек, скончались семеро.

Конор Макгрегор коронавирус COVID-19

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