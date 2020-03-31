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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24

СМИ опубликовали фото новой формы сборной России по футболу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сайт Todo Sobre Camisetas, специализирующийся на демонстрациях игровых комплектов футбольных клубов и сборных, опубликовал новую форму национальной команды России.

Домашний комплект игровой майки оформлен красным цветом с белой окантовкой на груди и рукавах. Гостевая форма – белого цвета, с большим триколором на груди и рукавах.

На этот раз компания Adidas – технический спонсор сборной России - скорректировала триколор на рукавах: изначально он был расположен в перевернутом виде, что вызвало недовольство у футбольных болельщиков. В ноябре прошлого года в Adidas объяснили "Интерфаксу" перевернутый флаг: он должен был стать правильным, когда российские футболисты будут поднимать руки, празднуя голы.

Кроме того, на гостевой и домашней комплектах формы традиционно расположены эмблема технического спонсора (на правой стороне груди) и герб РФ (на левой). Также на спине домашней формы присутствует эмблема с надписью "Играем за вас".

Сообщается, что комплект формы рассчитан на сезон-2020/21, равно как в этой форме сборная России рассчитывала сыграть на Евро-2020. Но этот турнир перенесли на следующий год.

футбол Adidas

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