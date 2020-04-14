РУСАДА в первом квартале 2020 года отобрало более 2,7 тысяч проб

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство отобрало почти три тысячи проб по состоянию на начало апреля 2020 года, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в ходе онлайн конференции во вторник.

"За первый квартал 2020 года, по состоянию на начало апреля, отобрано 2755 проб, для данного периода - это очень высокий показатель. Лидерами являются легкая атлетика, также обращаем внимание на тяжелую атлетику и борьбу. В этом году много неудавшихся попыток, связанных с непредставлением спортсменами информации о своем нахождении", - сказал Ганус.

"В 2020 году начато расследование по восьми делам (нарушения антидопинговых правил), нами получено 28 обращений от граждан о нарушениях", - добавил он.

Ганус сказал, что "по 17 делам направлены материалы в правоохранительные органы".

Он сообщил, что агентство получило от спортсменов 20 обращений на выдачу разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов, из которых 18 - переданы в соответствующий комитет РУСАДА.

"Одобрено 13 разрешений. Это больше 50% - очень высокий показатель", - отметил Ганус.