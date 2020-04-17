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Буффон продлит контракт с "Ювентусом"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Голкипер итальянского ФК "Ювентус" Джанлуиджи Буффон подпишет с клубом новое соглашение, сообщает Tuttosport.

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Отмечается, что контракт будет продлен на год. Соответствующее решение стало венцом переговоров с Буффоном президента "Ювентуса" Андреа Аньелли на прошлой неделе.

Нынешний же контракт истекал 30 июня 2020 года.

Ранее Буффон защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2018 год, здесь он 11 раз выиграл чемпионат Италии, пять раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Сезон-2018/19 Буффон провел во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции.

После этого он вернулся в "Ювентус", однако статус основного голкипера был закреплен уже за поляком Войцехом Щенсны, на счету которого большинство матчей в составе команды. Так, в нынешнем сезоне чемпионата Италии Щенсны принял участие в 19 матчах, Буффон – в семи. Не был Буффон задействован и в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Лицезреть его вратарское мастерство воочию не смогли и болельщики, пришедшие на московский матч ЛЧ "Локомотив" – "Ювентус" (1:2).

футбол ФК Ювентус Джанлуиджи Буффон

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