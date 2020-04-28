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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01

Хоккеист московского "Динамо" Вячеслав Кулемин продлил контракт с клубом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий московского ХК "Динамо" Вячеслав Кулемин подписал новый контракт с клубом.

"Новое соглашение с клубом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Кулемин стал игроком "Динамо" в октябре 2018 года, с тех пор провел в составе команды 88 матчей, набрав 20 (10+10 по системе "гол+пас") очков.

Ранее он играл за ЦСКА, "Торпедо" и "Витязь".

хоккей ХК Динамо Москва

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