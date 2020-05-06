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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52

Чемпионат Турции по футболу возобновится 12 июня

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Футбольный сезон в Турции будет возобновлен 12 июня, сообщает Daily Sabah.

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Выступая перед журналистами, глава Федерации футбола Турции Нихат Оздемир сообщил, что завершить чемпионат, прерванный из-за пандемии коронавируса, планируется через месяц после возобновления.

В среду состоялась встреча Оздемира с руководителями турецкого футбола, она растянулась на четыре часа.

По словам Оздемира, Турция сохранила планы провести финал Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле в августе.

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Турецкий чемпионат был приостановлен 19 марта после того, как в стране подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Из-за пандемии были прерваны и другие национальные, а также международные соревнования. На более поздний срок перенесены матчи оставшихся стадий еврокубков. Чемпионат Европы-2020 решено провести в следующем году.

Ранее сообщалось о планах возобновить во второй половине мая национальный чемпионат в Германии. В свою очередь, в Бельгии и Нидерландах объявили о досрочном завершении чемпионатов без определения победителя. Во Франции чемпионат также завершили досрочно, но чемпионом признали лидирующую на тот момент команду "Пари Сен-Жермен".

Хроника коронавируса. Май.

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В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".
футбол Турция

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Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая

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