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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50

Смолов приступил к тренировкам с "Сельтой" в Испании

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанского клуба "Сельта" возобновили тренировке на базе команды после карантина.

Как сообщает La Voz de Galicia, среди участников тренировки находился вернувшийся из РФ нападающий сборной России Федор Смолов.

Отмечается, что команда была разделена на несколько групп, каждая из которых занималась на отдельном поле. При этом выход на эти поля был организован таким способом, чтобы эти группы не могли между собой пересекаться. Но и в самих группах футболисты соблюдали необходимую дистанцию.

По прибытию на базу игроков проверили на наличие коронавируса, у всех тест оказался отрицательным.

Федор Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" в конце января этого года на правах аренды. В составе испанской команды провел несколько матчей, в одном из них забил мяч в ворота мадридского "Реала".

Во время паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, Смолов нарушил карантин в Испании и отбыл в Россию, чем раздосадовал главного тренера "Сельты" Оскара Гарсию.

футбол Федор Смолов

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