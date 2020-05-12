Федерация анонсировала старт международного сезона легкоатлетов в августе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) рассчитывает начать сезон-2020 августе.

"Небольшое число стран смогут проводить соревнования в течение июня и июля, например, "Невозможные игры" в Ослов 11 июня. Но международный сезон, скорее всего, всерьез начнется сразу после проведения национальных чемпионатов в августе", - говорится в сообщении пресс-службы World Athletics.

Отмечается, что первое международное соревнование - Paavo Nurmi Games пройдет 11 августа в Турку (Финляндия).

Сообщается, что из соревнований World Athletics Series, запланированных на 2020 год, пройдет только чемпионат мира по полумарафону 17 октября в Гдыне, Польша.

Чемпионат мира в помещении будет проводиться в Нанкине с 19 по 21 марта 2021 года, но ЧМ по легкой атлетике среди спортсменов младше 20 лет в Найроби и командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске пока не планируется проводить.