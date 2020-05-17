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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

Матчи чемпионата Испании по футболу будут проходить каждый день

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Клубы Ла Лиги, главного дивизиона испанского футбола, договорились о проведении матчей чемпионата страны ежедневно, сообщает AS.

Подразумевается, что каждая из команд будет играть через каждые три дня. Это позволит завершить чемпионат до 29 июля – крайнего срока, установленного УЕФА. Возобновить же его планируется в середине или конце июня.

Отдельная концепция установлена для проведения матчей на северных и южных территориях страны. Так, в наименее жарких регионах игры будут стартовать с 18:00 по местному времени, а в наиболее жарких могут начинаться поздним вечером, вплоть до 23:00. В рабочие дни игры будут начинаться не позднее 19:30, в уикенды – до этого времени.

Чемпионат Испании был прерван из-за пандемии коронавируса, как и национальные первенства в большинстве других стран. Последний матч в рамках Ла Лиги датирован 10 марта. После 27 туров в турнирной таблице лидирует "Барселона", которая набрала 58 очков. Она на два балла опережает идущий следом "Реал".

футбол Испания

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