"Зенит" продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" продлил соглашение с нападающим команды Александром Кокориным, заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Он сослался на рекомендации УЕФА продлить истекающие контракты в свете того, что футбольный сезон из-за пандемии коронавируса завершается позднее запланированного.

"У Кокорина контракт заканчивается. Для того чтобы он мог без проблем играть за "Сочи" (на правах аренды – ИФ), мы продлеваем с ним контракт на период окончания чемпионата, то есть до конца июля. Соответственно, продлеваем и договор аренды. Это чисто техническое действие для того, чтобы Кокорин мог играть за "Сочи". Все три стороны: сам игрок, "Зенит" и "Сочи" — согласовали такой порядок действий", - приводит слова Медведева "Чемпионат.

Осенью 2019 года Кокорин вышел на свободу из тюрьмы, в которую попал за драки в центре Москвы. В феврале нынешнего года он на правах аренды перешел в ФК "Сочи".