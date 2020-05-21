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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12

СКА продлил контракт с защитником Ожигановым

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании нового контракта с защитником Игорем Ожигановым.

"Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

Ожиганов – хоккеист сборной России, участник этапов Еврохоккейтура.

В СКА он пришел по ходу сезона-2019/20. В 39 матчах он набрал 14 (2+12 по системе "гол+пас").. Всего в КХЛ он провел 430 игр и набрал 129 (39+90) очков.

хоккей КХЛ

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