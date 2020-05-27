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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Стадионы в Москве для профессиональных спортсменов откроют 1 июня

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии с 1 июня стадионов и спортобъектов для подготовки спортсменов к соревнованиям.

СпортЧемпионат России по футболу возобновится 21 июняЧемпионат России по футболу возобновится 21 июняЧитать подробнее

"Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации", - написал Собянин в своем блоге в среду.

"Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов", - отметил мэр.

По его словам, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости - "только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал".

Как сообщалось, чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги должен возобновиться 21 июня.

В свою очередь, правительство РФ в мае разрешило иностранным спортсменам и тренерам, покинувшим Россию на период пандемии коронавируса, вернуться в страну. Накануне Российская премьер-лига констатировала, что они уже вернулись в РФ.

Москва футбол

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