Еще четыре футболиста "Локомотива" подхватили COVID-19

Футболист Дмитрий Баринов Фото: Reuters

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" сообщил о еще четырех футболистов, у которых выявлен коронавирус.

"К сожалению, в ходе тестирования коронавирусная инфекция была выявлена у четырех игроков нашей команды – Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у перуанского форварда Джефферсона Фарфана и двух сотрудников клуба.

Возобновление чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, ожидается 21 июня. Однако в Российском футбольном союзе допустили корректировку планов в случае массового заболевания участников турнира.

Ранее сообщалось о положительных тестах на COVID-19, выявленных в "Динамо", "Спартаке", "Рубине", "Урале", "Оренбурге".