Почти 70 легкоатлетов подали заявки в РУСАДА на нейтральный статус

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Российское антидопинговое агентство поступило почти 70 обращений от российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса для участия в турнирах под эгидой World Athletics, заявила "Интерфаксу" заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"На сегодняшний день в РУСАДА поступило 68 таких обращений. Думаю, что большая часть обращений нами уже получено, хотя, их число может вырасти, так как у нас много сильных и достойных легкоатлетов", - сказала Пахноцкая.

Ранее сообщалось, что Международная легкоатлетическая ассоциация разрешила российским атлетам выступать на международных стартах в нейтральном статусе, так как Всероссийская федерация атлетики временно лишена членства в World Athletics. Международная ассоциация выдаст лишь десять подобных разрешений.