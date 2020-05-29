Лидер чемпионата Австрии по футболу лишен 6 очков за контактные тренировки

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Австрийская футбольная Бундеслига лишила клуб ЛАСК 6 очков за нарушение правил проведения тренировок в период пандемии коронавируса.

На сайте организации отмечается, что санкции наложены "за нарушение концепции честной игры". Клуб также оштрафован на 75 тыс. евро, в течение двух недель он может эти решения опротестовать.

По сообщениям СМИ, ЛАСК проводил полноценные групповые, с наличием соответствующих единоборств тренировки, в то время как разрешены были только бесконтактные занятия и в малых группах.

С осуждением в адрес команды ЛАСК, лидировавшей в турнирной таблице австрийского чемпионата, выступил ее ближайший преследователь (а теперь уже и лидер) "Ред Булл Зальцбург".

"Из-за такого поведения огромные усилия Бундеслиги и ее клубов по обеспечению здоровья всех, кто участвует в соревновании, становятся абсурдными", - говорится в заявлении "РБ Зальцбург" на сайте клуба.

"ФК "Ред Булл Зальцбург" резко дистанцируется от такого поведения и будет продолжать строго придерживаться требований правительства. Ответственное и безопасное продолжение Бундеслиги остается главным приоритетом", - подчеркнули в этом клубе, посетовав, что действия соперника приводят к конкурентному преимуществу.

На первом месте австрийской Бундеслиги теперь фигурирует "РБ Зальцбург" – 24 очка. ЛАСК – на второй строчке, 21 балл.

ЛАСК выигрывал чемпионат Австрии один раз – в сезоне-1964/65. "РБ Зальцбург" – 13 раз, из них десять – начиная с сезона-2006/07