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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31

Хоккеист Кагарлицкий вернулся из СКА в "Динамо"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Дмитрий Кагарлицкий, выступавший за петербургский СКА, вновь стал игроком московского хоккейного клуба "Динамо".

"В результате сделки Дмитрий Кагарлицкий возвращается в стан бело-голубых", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

"Клуб из Санкт-Петербурга получил спортивные права на Никиту Чибрикова, Павла Минтюкова и Даниила Лазутина", - говорится в сообщении.

Ранее Кагарлицкий играл в "Динамо" в сезоне-2018/19, после чего перешел в СКА. В составе петербургской команды в сезоне-2019/20, досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса, он сыграл в 36 матчах. Форвард набрал 15 (4+11 по системе "гол+пас") очков.

хоккей КХЛ

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