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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52

ХК ЦСКА вновь признан лучшим клубом Европы по версии HockeyArchives

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб ЦСКА занял первое место в рейтинге, составленном порталом HockeyArchives по итогам сезона-2019/20.

Второе место в рейтинге занял шведский клуб "Лулео", на третьем и четвертом разместились казанский "Ак Барс" и петербургский СКА соответственно.

В топ-20 из представителей КХЛ также вошли казахстанский "Барыс" (девятое место), московское "Динамо" (10), финский "Йокерит" (12) и омский "Авангард" (16).

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф – розыгрыше Кубка Гагарина – преодолел первую стадию. После этого КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, победителей решено не объявлять.

В прошлом году ЦСКА также был признан лучшим клубом континента в данном рейтинге.

хоккей ХК ЦСКА

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