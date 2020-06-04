Семин опроверг переговоры с киевским "Динамо"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что не контактировал с киевским "Динамо" на предмет трудоустройства в этой команде.

"Ко мне по этому поводу никто не обращался", - приводит слова Семина "Чемпионат".

Информацию о возможном возвращении в киевское "Динамо", где Семин проработал с 2007 по 2009 годы, распространили украинские СМИ.

Предыдущим местом работы 73-летнего Семина был московский "Локомотив". Его контракт с клубом истекал 31 мая, руководство ФК решил соглашение не продлевать, вместо этого на пост наставника команды был назначен 40-летний серб Марко Николич.

"Локомотив" ушел на паузу в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, на втором месте в турнирной таблице. За все время работы Семина в "Локомотиве" (начал деятельность здесь в 1986 году, а потом периодически уходил и возвращался), команда выиграла три чемпионства РФ, три Суперкубка, шесть Кубков России, один Кубок Содружества.

Что касается работы в киевском "Динамо", то эту команду Семин по разу привел к выигрышу чемпионата Украины и Суперкубка Украины.

Сейчас "Динамо" тренирует Алексей Михайличенко. В чемпионате Украины команда занимает второе место, со значительным (16 очков) отставанием от донецкого "Шахтера".