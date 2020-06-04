Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16

Семин опроверг переговоры с киевским "Динамо"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что не контактировал с киевским "Динамо" на предмет трудоустройства в этой команде.

Спорт"Локомотив" попрощался с покидающим клуб тренером СеминымЧитать подробнее

"Ко мне по этому поводу никто не обращался", - приводит слова Семина "Чемпионат".

Информацию о возможном возвращении в киевское "Динамо", где Семин проработал с 2007 по 2009 годы, распространили украинские СМИ.

Предыдущим местом работы 73-летнего Семина был московский "Локомотив". Его контракт с клубом истекал 31 мая, руководство ФК решил соглашение не продлевать, вместо этого на пост наставника команды был назначен 40-летний серб Марко Николич.

Спорт"Шахтер" победил киевское "Динамо" в чемпионате Украины по футболуЧитать подробнее

"Локомотив" ушел на паузу в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, на втором месте в турнирной таблице. За все время работы Семина в "Локомотиве" (начал деятельность здесь в 1986 году, а потом периодически уходил и возвращался), команда выиграла три чемпионства РФ, три Суперкубка, шесть Кубков России, один Кубок Содружества.

Что касается работы в киевском "Динамо", то эту команду Семин по разу привел к выигрышу чемпионата Украины и Суперкубка Украины.

Сейчас "Динамо" тренирует Алексей Михайличенко. В чемпионате Украины команда занимает второе место, со значительным (16 очков) отставанием от донецкого "Шахтера".

футбол Юрий Семин Украина Динамо Киев

Новости по теме

Новости

Россиянин Дубов стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

Еще один заразившийся COVID-19 обнаружен в Английской премьер-лиге

Российская премьер-лига-2019/20

Экс-футболист сборной России Погребняк вылечился от коронавируса

Экс-футболист сборной России Погребняк вылечился от коронавируса

"Зенит" привлек в Сбербанке кредит в евро, заложив трансферные права

Российская премьер-лига-2019/20

Чемпионат России по футболу возобновится матчем "Крылья Советов" - "Ахмат"

Правление Союза биатлонистов России назвало управленческим коллапсом работу его главы

Российская премьер-лига-2019/20

Чернышенко сообщил, что РПЛ возобновится 19 июня

"Формула-1" стартует в начале июля в Австрии

"Формула-1" стартует в начале июля в Австрии
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

"Зенит" в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди футбольных клубов РФ

"Зенит" в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди футбольных клубов РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');