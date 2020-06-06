Глава ФИФА заявил, что план по оказанию помощи членам ассоциации практически завершен

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола практически завершила работу по подготовке к реализации плана оказания финансовой помощи национальным федерациям - членам ФИФА в период пандемии коронавируса, заявил в субботу президент организации Джанни Инфантино в своем видеообращении.

"В видеообращении к 211 членским ассоциациям ФИФА президент Джанни Инфантино заявил, что благодаря продолжающимся консультациям и работе, проделанной администрацией ФИФА, план финансовой помощи "в пользу всего футбола" вступает в заключительную фазу подготовки и будет представлен на предстоящем заседании Совета ФИФА", - говорится в сообщении на сайте ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА направит на помощь федерациям, которые понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса, $150 млн.

В своем обращении Инфантино также подчеркнул, что зрители должны как можно быстрее вернуться на трибуны, однако, при этом должны быть соблюдены самые серьезные меры безопасности, чтобы исключить распространение коронавируса.