Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38

Глава ФИФА заявил, что план по оказанию помощи членам ассоциации практически завершен

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола практически завершила работу по подготовке к реализации плана оказания финансовой помощи национальным федерациям - членам ФИФА в период пандемии коронавируса, заявил в субботу президент организации Джанни Инфантино в своем видеообращении.

"В видеообращении к 211 членским ассоциациям ФИФА президент Джанни Инфантино заявил, что благодаря продолжающимся консультациям и работе, проделанной администрацией ФИФА, план финансовой помощи "в пользу всего футбола" вступает в заключительную фазу подготовки и будет представлен на предстоящем заседании Совета ФИФА", - говорится в сообщении на сайте ФИФА.

СпортФИФА выделит национальным федерациям $150 млнЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что ФИФА направит на помощь федерациям, которые понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса, $150 млн.

В своем обращении Инфантино также подчеркнул, что зрители должны как можно быстрее вернуться на трибуны, однако, при этом должны быть соблюдены самые серьезные меры безопасности, чтобы исключить распространение коронавируса.

футбол ФИФА Джанни Инфантино Коронавирус

Новости по теме

Новости

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Роналду первым из футболистов стал миллиардером
Российская премьер-лига-2019/20

Глава РФС констатировал 50-процентные убытки клубов из-за COVID-19

Глава РФС констатировал 50-процентные убытки клубов из-за COVID-19

Вслед за сборной России Брагин возглавил СКА

Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

НБА объявила о решении возобновить сезон

В "Росгонках" заявили о готовности Сочи принять два этапа "Формулы-1"

"Формула-1" задумалась о проведении в Сочи двух этапов Гран-при

"Формула-1" задумалась о проведении в Сочи двух этапов Гран-при

ХК ЦСКА продлил контракт с главным тренером Никитиным на три года

Россиянин Дубов стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

Еще один заразившийся COVID-19 обнаружен в Английской премьер-лиге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');