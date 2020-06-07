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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37

Футболист "Спартака" Зелимхан Бакаев вылечился от COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев вылечился от кронавируса.

"Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев присоединился к команде на подмосковном сборе. На этой неделе Зелимхан сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении", - сообщает пресс-служба клуба.

Она уточнила, что коронавирусная инфекция в активной фазе была выявлена у Бакаева по результатам анализа крови, сданного им 21 мая в рамках тестирования команды перед заездом в Тарасовку. Игрок был помещен на домашний карантин.

Зелимхан Бакаев Спартак

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