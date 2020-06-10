Тренерский штаб "Локомотива" сохранил свой костяк после ухода Семина

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Помогать новому наставнику московского футбольного клуба "Локомотив" сербу Марко Николичу будет почти тот же состав тренеров, что и покинувшему команду Юрию Семину.

Как следует из сообщения пресс-службы столичного клуба, вслед за Семиным из "Локомотива" уходит только тренер Юрий Батуренко.

"Мы благодарим Юрия Михайловича за годы работы в "Локомотиве" и огромный вклад в успехи команды. Желаем успехов в карьере!" – напутствует "Локомотив" в своем сообщении.

Другие помощники Семина - Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов, Сергей Алексеев – будут работать в тренерском штабе Николича. К ним также присоединились приглашенные им сербы Горан Басарич и Радойе Смилянич.

"Локомотив" решил не продлевать контракт с Семиным. Соглашение с ним истекало 31 мая, но еще до этого клуб объявил о назначении Марко Николича. Новый тренер принял команду, которая находится на втором месте в турнирной таблице.

За плечами 40-летнего Николича опыт успешной работы в "Партизане" (по разу выиграл с ним чемпионат и Кубок Сербии) и "Фехерваре" (по разу выиграл с ним чемпионат и Кубок Венгрии).

Что касается 73-летнего Семина, то "Локомотив" с ним выиграл три чемпионства РФ, три Суперкубка, шесть Кубков России. Также российский специалист, будучи тренером киевского "Динамо", стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины.