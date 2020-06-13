Николич провел первую тренировку с "Локомотивом" и назвал цель команды

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Новый главный тренер московского ФК "Локомотив" серб Марко Николич провел первую тренировку команды.

"Николич вместе со своими помощниками – тренером по физподготовке Гораном Басаричем и аналитиком Радойе Смиляничем – наблюдали за всеми тренировками "Локо" в режиме онлайн", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Николич, сменивший на посту главного тренера Юрия Семина, прибыл в Москву в конце мая, но приступить к работе смог не сразу: ему пришлось пройти двухнедельный карантин.

По словам Николича, он "очень рад быть здесь".

"Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс. Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля (день финиша чемпионата РПЛ)", - приводятся слова серба.

"Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - сказал Николич.

"Локомотив" решил не продлевать контракт с Семиным. Соглашение с ним истекало 31 мая, но еще до этого клуб объявил о назначении Марко Николича. Новый тренер принял команду, которая находится на втором месте в турнирной таблице.

За плечами 40-летнего Николича опыт успешной работы в "Партизане" (по разу выиграл с ним чемпионат и Кубок Сербии) и "Фехерваре" (по разу выиграл с ним чемпионат и Кубок Венгрии).

Что касается 73-летнего Семина, то "Локомотив" с ним выиграл три чемпионства РФ, три Суперкубка, шесть Кубков России. Также российский специалист, будучи тренером киевского "Динамо", стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины.