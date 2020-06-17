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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34

Чемпионат мира-2020 по самбо среди мастеров отменен

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация самбо сообщила об отмене нескольких крупных турниров, запланированных на 2020 год.

"Оргкомитеты нескольких международных турниров по самбо приняли решения об отмене соревнований в 2020 году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Так, в текущем году не состоятся следующие соревнования:

- чемпионат мира по пляжному самбо (проведение было запланировано на апрель в Ларнаке, Кипр);

- гран-При Парижа по самбо (проведение было запланировано на май в Париже, Франция);

- чемпионат Африки по самбо (проведение было запланировано на июнь в Каире, Египет);

- чемпионат мира по самбо среди мастеров (проведение было запланировано на октябрь в Алмело, Нидерланды);

- открытый Кубок Европы по самбо (проведение было запланировано на декабрь в Мадриде, Испания).

Президент FIAS Василий Шестаков отметил, что в сложившейся из-за COVID-19 ситуации организация "предоставила право национальным и континентальным федерациям самбо, являющимся организаторами турниров, принимать решения об отмене или переносе соревнований самостоятельно - исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах".

"Со своей стороны Международная федерация самбо твердо отстаивает позицию, что здоровье спортсменов является приоритетом нашей деятельности. Надеемся, что принятые меры безопасности помогут как можно быстрее справиться с новым вызовом, и уже в ближайшее время мы сможем вернуться в рабочий режим проведения спортивных мероприятий", -сказал Шестаков.

Ранее ряд международных турниров по самбо был перенесен на более поздний срок.

самбо

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