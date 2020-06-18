Прядкин заявил об отсутствии планов вновь прерывать чемпионат РПЛ

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига пока не рассматривает вариант остановки турнира, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе онлайн-конференции.

"Нельзя говорить на 100 процентов, что есть ли такой риск. Это пандемия и во главу угла ставится здоровье игроков и населения. Пока с РФС мы такого варианта не допускаем", - сказал Прядкин.

Ранее сообщалось о выявлении коронавируса у шести футболистов "Ростова". Игроки и сотрудники клуба ушли на двухнедельный карантин.

Рестарт Российская премьер-лига запланирован на 19 июня. В этот же день запланирован матч 23-го тура "Сочи" - "Ростов". При этом "Сочи" выступил против переноса игры.

Чемпионат России по футболу был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Во главе турнирной таблицы сейчас находится петербургский "Зенит".