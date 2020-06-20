Вице-премьер назвал количество зрителей РПЛ после отмены карантина

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф Российская Премьер-лига справляется с обеспечением безопасности зрителей после возобновления матчей турнира из-за паузы из-за коронавируса, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Несмотря на то, что пандемия не закончилась, в условиях соблюдения всех мер предосторожности стало возможным провести этот матч в присутствии болельщиков и дать им возможность поддержать любимые команды. Заполняемость трибун неполная, пока только 10%, но за футболистов болеет и телевизионная аудитория. Я думаю, она составит примерно полтора миллиона зрителей", - цитирует пресс-служба вице-президента Чернышенко, который посетил матч ЦСКА – "Зенит" в Москве.

"Самое главное для нас сегодня - безопасность спортсменов и болельщиков. (...) Хочу сказать, что Российская Премьер-Лига прекрасно справилась с этой задачей - все работает очень четко и организованно", – отметил Чернышенко.

Кроме того, вице-премьер ознакомился с организацией работы зон зрителей и спортсменов.

Встреча команд прошла на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве в присутствии зрителей. Матч состоялся в субботу и закончился со счетом 0:4 в пользу" Зенита".