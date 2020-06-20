Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48

Вице-премьер назвал количество зрителей РПЛ после отмены карантина

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф Российская Премьер-лига справляется с обеспечением безопасности зрителей после возобновления матчей турнира из-за паузы из-за коронавируса, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Несмотря на то, что пандемия не закончилась, в условиях соблюдения всех мер предосторожности стало возможным провести этот матч в присутствии болельщиков и дать им возможность поддержать любимые команды. Заполняемость трибун неполная, пока только 10%, но за футболистов болеет и телевизионная аудитория. Я думаю, она составит примерно полтора миллиона зрителей", - цитирует пресс-служба вице-президента Чернышенко, который посетил матч ЦСКА – "Зенит" в Москве.

"Самое главное для нас сегодня - безопасность спортсменов и болельщиков. (...) Хочу сказать, что Российская Премьер-Лига прекрасно справилась с этой задачей - все работает очень четко и организованно", – отметил Чернышенко.

Кроме того, вице-премьер ознакомился с организацией работы зон зрителей и спортсменов.

Встреча команд прошла на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве в присутствии зрителей. Матч состоялся в субботу и закончился со счетом 0:4 в пользу" Зенита".

РПЛ. Дмитрий Чернышенко футбол

Новости по теме

Новости

"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА - "Зенит". Онлайн

ЦСКА - "Зенит". Онлайн

На фанатов "Спартака" завели дело после акции в поддержку команды с поджогом фаеров

"Севилья" и "Барселона" сыграли вничью в чемпионате Испании

Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Сочи" забил 10 мячей "Ростову" в матче Российской премьер-лиги

Российская премьер-лига-2019/20

"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом после паузы матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

Матчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболу

Матчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболу
Российская премьер-лига-2019/20

В матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академии

В матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академии
Российская премьер-лига-2019/20

"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча РПЛ 19 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');