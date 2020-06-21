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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58

"Уфа" победила "Тамбов" в матче РПЛ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" со счетом 2:1 победили соперников из "Тамбова" в домашнем матче 23-го тура возобновленного чемпионата Российской премьер-лиги.

На 20-й минуте Даниил Фомин, реализовав пенальти, вывел "Уфу" вперед. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Николай Гиоргобиани провел победный для "Уфы" гол.

"Уфа" набрала 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Тамбов" – на 13-м месте, 25 очков.

Чемпионат РПЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился 19 июня.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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