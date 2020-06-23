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ФК ЦСКА заплатит 100 тысяч рублей за дискриминацию со стороны фанатов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение своих болельщиков во время матча 23-го ура чемпионата Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита".

"В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника - оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

В субботу ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:4. Сообщалось, что со стороны фанатов армейского клуба раздавались расистские речевки в адрес бразильского нападающего "Зенита" Малкома - автора двух голов в ворота москвичей.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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