ФК ЦСКА заплатит 100 тысяч рублей за дискриминацию со стороны фанатов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение своих болельщиков во время матча 23-го ура чемпионата Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита".

"В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника - оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

В субботу ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:4. Сообщалось, что со стороны фанатов армейского клуба раздавались расистские речевки в адрес бразильского нападающего "Зенита" Малкома - автора двух голов в ворота москвичей.