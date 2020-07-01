"Сельта" продлила контракт со Смоловым на 19 дней

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Испанская "Сельта" продлила арендные соглашения с пятью футболистами, включая российского нападающего Федора Смолова, до фактического окончания сезона, сообщается на сайте клуба.

Изначально контракты с игроками были рассчитаны до 30 июня, однако из-за пандемии коронавируса, прервавшей сезон, оставшаяся часть сезона была сдвинута по срокам. Соглашения пришлось продлить на 19 дней: 19 июля пройдут матчи последнего тура чемпионата Испании.

Смолов, принадлежащий московскому "Локомотиву", выступает в "Сельте" с февраля нынешнего года. Ему удалось провести два гола – по одному "Реалу" и "Барселоне".

В настоящее время "Сельта" занимает 17-е место среди 20 клубов Примеры - главного дивизиона испанского футбола.