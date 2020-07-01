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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

Матч РПЛ "Оренбург" - "Урал" не состоится из-за коронавируса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" не сможет провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу из-за ситуации, связанной с коронавирусом в команде.

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"Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало "Оренбургу" проведение домашнего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против "Урала". Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований", - говорится в сообщении пресс-службы Российской премьер-лиги.

"Оренбург" сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал "Урал", что игра не состоится", - сообщается в релизе.

Лига отмечает, что "на данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание". "За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование".

Игра "Оренбург" - "Урал" должна была пройти в среду на поле оренбуржцев и стартовать в 15:00 мск.

Это уже второй матч "Оренбурга", отмененный в РПЛ после возобновления чемпионата. Ранее из-за массовых случаев заболевания COVID-19 в команде, отменили ее игру 24-го тура против "Краснодара". В результате этого "Оренбургу" присудили техническое поражение (0:3), "Краснодару" - техническую победу (3:0) и полагающиеся за нее три очка.

Между тем, ранее РФС отменил пункт временного регламента об исключении из турнира команды за неявку на две игры чемпионата.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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