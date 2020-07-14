Сорокин и Григоренко перешли в НХЛ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вратарь Илья Сорокин и нападающий Михаил Григоренко продолжат карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как написал хоккейный агент Дэн Мильштейн в твиттере, Сорокин подписал контракт с клубом "Нью-Йорк Айлендерс", соглашение будет действовать до окончания нынешнего сезона.

Что касается Григоренко, то он подписал контракт с "Коламбусом" – до окончания сезона-2020/21. В апреле он уже заключал соглашение с этим клубом, но НХЛ отклонила контракт "из-за недопонимания в отношении окна регистрации".

Оба хоккеиста последние годы провели в московском ЦСКА. В составе сборной России выиграли золото Олимпиады-2018.

Сезон в НХЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Он будет возобновлен 1 августа со стадии плей-офф, розыгрыша Кубка Стэнли. Регулярный чемпионат было решено не доигрывать.