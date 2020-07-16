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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Фанаты "Спартака" пожаловались главе РФС на серийные ошибки судей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Объединение болельщиков московского "Спартака" Fratria опубликовало открытое письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с жалобами на неоднозначное, по мнению фанатов, судейство в матчах клуба в Российской премьер-лиге.

"После выхода Российской премьер-лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы, болельщики московского "Спартака", в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам", - сетуют болельщики

"Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу "Спартака". Буквально в каждом из семи матчей этого отрезка чемпионата были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников. Отмененные голы, неназначенные пенальти, необъяснимые желтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причём далеко не только болельщиками "Спартака", а и любителями футбола в принципе", - отмечают болельщики.

Авторы письма призывают разрешить арбитрам комментировать свою работу после игр.

"В связи с возрастающим недоверием со стороны российских поклонников футбола к арбитрам, вызванным различными трактовками правил игры в футбол в отношении разных команд чемпионата мы призываем вас не оставаться в этой ситуации в стороне, а рекомендовать главе судейского корпуса РФС Виктору Кашшаи либо снять запрет на комментарии со стороны арбитров своих решений, либо выйти в публичное пространство и регулярно давать свои комментарии на основе записей с камер VAR и трансляций "Матч ТВ" по спорным эпизодам, имеющим место в матчах РПЛ", - говорится в заявлении.

После возобновления чемпионата "Спартак" выиграл два (один из них – накануне) матча, сыграл вничью в двух, проиграл в трех. Команда скатывалась на 11-е место, но сейчас занимает восьмое. На фоне неудач "Спартака" в чемпионате лишился должности генеральный директор Томас Цорн. Теперь ее занимает экс-гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

футбол ФК Спартак

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