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"Динамо" обыграло "Уфу" в РПЛ

"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 нанесли поражение "Уфе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 79-й минуте встречи, прошедшей в Уфе, пенальти реализовал полузащитник гостей Жоазиньо.

"Динамо" набрало 38 очков и поднялось на шестое место в турнирной таблице. "Уфа" - на восьмом месте, 37 очков.

В параллельном матче "Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" - 0:0.

"Рубин" занимает 10 место в РПЛ, набрав 35 очков. "Ростов" расположился на пятом месте с 45 баллами.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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