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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03

Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом
Болельщик ЦСКА
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В московском хоккейном клубе ЦСКА зафиксированы массовые случаи заражения вирусом COVID-19.

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"Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА", - говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба.

"Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба", - сообщает клуб.

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Имена заболевших не уточняются.

В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Ранее массовые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и фарм-клубе московского "Динамо".

ЦСКА является действующим чемпионом России.

хоккей КХЛ коронавирус

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