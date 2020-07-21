Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Болельщик ЦСКА Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В московском хоккейном клубе ЦСКА зафиксированы массовые случаи заражения вирусом COVID-19.

"Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА", - говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба.

"Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба", - сообщает клуб.

Имена заболевших не уточняются.

В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Ранее массовые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и фарм-клубе московского "Динамо".

ЦСКА является действующим чемпионом России.