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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36

Гендиректор РУСАДА заявил о хакерской атаке на сайт агентства

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В условиях "кампании", развернутой против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на сайт РУСАДА была совершена хакерская атака, заявил гендиректор агентства Юрий Ганус. Его заявление поступило в "Интерфакс".

"В период развернутой против нас кампании с использованием специального отчета, сайт РУСАДА, на котором размещены наши доводы, подвергся попытке хакерской атаки, которая была заблокирована", - говорится в заявлении.

Ганус пообещал усилить меры по выявлению источников угроз и по защите ресурсов агентства.

13 июля на экстренной пресс-конференции президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявили, что углубленный аудит, который провели по заказу обоих комитетов, выявил у РУСАДА "существенные нарушения финансовой деятельности". Доклад об итогах аудита был опубликован на сайтах ОКР и ПКР.

Ганус заявил о своем несогласии с выводами аудиторов. Ранее он отвергал обвинения в коррупции и предполагал, что "недоброжелатели из верхних эшелонов" иницировали попытки дискредитации агентства и его лично.

На сайте РУСАДА публикуются ответы на обвинения и возражения организации. В частности, отчет по итогам аудита там назван недостоверным, поскольку "аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии РУСАДА документы".

РУСАДА Юрий Ганус ОКР ПКР

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