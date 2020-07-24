Девять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в ХК "Северсталь"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В череповецком хоккейном клубе "Северсталь" зафиксирована вспышка коронавируса.

"Северсталь" официально подтверждает несколько случаев коронавируса в команде ", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"После плановой проверки всех спортсменов были выявлены девять случаев заболевания коронавирусом ", - отмечается там же.

Сообщается, что заражённые игроки находятся на самоизоляции. Остальные хоккеисты продолжают тренировки.

Ранее о массовых случаях заражения COVID-19 сообщалось в московских ЦСКА и "Спартаке", фарм-клубе столичного "Динамо", а также в омском "Авангарде".