Федор Смолов вернулся из "Сельты" в "Локомотив"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Федор Смолов вернулся в расположение московского "Локомотива" после аренды в испанской "Сельты", сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

Он присоединился к группе игроков, которые в составе "Локомотива" начали подготовку к новому сезону.

30-летний Смолов, принадлежащий "Локомотиву", выступал в "Сельте" с февраля нынешнего года. Ему удалось провести два гола – по одному "Реалу" и "Барселоне".