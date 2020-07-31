Смолов назвал период в Испании не самым приятным

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса смазала впечатление от карьеры в испанской "Сельте" у нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.

"Из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным", - приводит слова Смолова пресс-служба "Локомотива".

30-летний Смолов, принадлежащий "Локомотиву", выступал в "Сельте" с февраля нынешнего года. Ему удалось провести два гола – по одному "Реалу" и "Барселоне". По окончании сезона он вернулся в "Локомотив".

"Конечно, голы грандам – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании", - сказал Смолов.

Комментируя предстоящее выступление в "Локомотиве" в сезоне-2020/21, российский форвард сказал, что будет стараться "по максимуму принести пользу".

"Хотелось бы забивать за "Локомотив" больше и приносить пользу", - заявил он.

Смолов стал игроком "Локомотива" летом 2018 года. До этого он выступал за ФК "Краснодар", московское "Динамо", голландский "Фейеноорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал".