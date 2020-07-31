Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23

Смолов назвал период в Испании не самым приятным

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса смазала впечатление от карьеры в испанской "Сельте" у нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.

"Из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным", - приводит слова Смолова пресс-служба "Локомотива".

СпортФедор Смолов вернулся из "Сельты" в "Локомотив"Читать подробнее

30-летний Смолов, принадлежащий "Локомотиву", выступал в "Сельте" с февраля нынешнего года. Ему удалось провести два гола – по одному "Реалу" и "Барселоне". По окончании сезона он вернулся в "Локомотив".

"Конечно, голы грандам – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании", - сказал Смолов.

Комментируя предстоящее выступление в "Локомотиве" в сезоне-2020/21, российский форвард сказал, что будет стараться "по максимуму принести пользу".

"Хотелось бы забивать за "Локомотив" больше и приносить пользу", - заявил он.

Смолов стал игроком "Локомотива" летом 2018 года. До этого он выступал за ФК "Краснодар", московское "Динамо", голландский "Фейеноорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал".

футбол Федор Смолов

Новости по теме

Новости

Фигуристка Косторная покинула группу тренера Тутберидзе

Хюлькенберг заменил заболевшего COVID Переса в команде F1 Racing Point

Хюлькенберг заменил заболевшего COVID Переса в команде F1 Racing Point
Допинг в российском спорте

World Athletics дала ВФЛА последний шанс сохранить членство

Прокуратура Швейцарии занялась разбирательством дела главы ФИФА

"Зенит" продлил контракт с Дзюбой

"Зенит" продлил контракт с Дзюбой

Панарин признан самым ценным игроком "Нью-Йорк Рейнджерс" в сезоне

Федор Смолов вернулся из "Сельты" в "Локомотив"

Экс-защитник "Зенита" Смольников вернулся в "Краснодар"

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда в мире

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда в мире

Покинувший "Зенит" Олег Шатов оказался в "Рубине"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');