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Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании нового контракта с российским защитником Юрием Жирковым.

"Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2020/21", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

36-летний Жирков стал игроком "Зенита" в январе 2016 года. В составе команды он провел 107 матчей, забил пять мячей и отдал 15 результативных передач.

Вместе с "Зенитом" он по два раза выиграл чемпионат и Кубок России, один раз – Суперкубок России.

Также Жирков выиграл чемпионаты России и Англии в составе ЦСКА и "Челси" соответственно. С армейским клубом выиграл Кубок УЕФА, с лондонским – Кубок и Суперкубок Англии. Вместе со сборной страны в 2008 году завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.

футбол ФК Зенит Юрий Жирков

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