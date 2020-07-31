КХЛ нечаянно указала на сайте даты смерти действующих игроков

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига извинилась за технический сбой, возникший на сайте КХЛ

"В межсезонье продолжаются работы по модернизации официального сайта Континентальной хоккейной лиги. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация".

Технической ошибкой, которую пришлось исправлять лиге, оказалась графа "дата смерти", появившаяся в профайлах некоторых действующих игроков КХЛ и МХЛ (Молодежная хоккейная лига). Все они "умерли" 1 января 2001 года.

В частности "Спорт-Экспресс" опубликовал скриншот страницы двукратного чемпиона России, экс-защитника "Автомобилиста", "Спартака", "Трактора", СКА и ряда других клубов Кирилла Кольцова, который в пятницу объявил о завершении карьеры. Sports.ru, в свою очередь, разместил скриншоты страниц экс-хоккеиста НХЛ, ныне выступающего за "Амур" нападающего Наилья Якупова; бывшего форварда "Авангарда", в нынешнем году перешедшего в швейцарский "Цюрих Лайонс" Свена Андригетто.

Сезон-2020/21 в КХЛ должен стартовать 2 сентября.