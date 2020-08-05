Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у двух хоккеистов "Сочи"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU -

У двух хоккеистов "Сочи" выявлен коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службe Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"ХК "Сочи" уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы, не принимают участие в турнире Sochi Hockey Open и не контактируют с другими участниками турнира. Официально диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден Роспотребнадзором у двух игроков клуба", - заявили агентству.

С 4 по 9 августа в Сочи проходит турнир Sochi Hockey Open, в котором принимают участие клубы "Сочи", "Локомотив", СКА, а также юношеская сборная России (игроки не старше 20 лет).

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.

Ранее в пресс-службе КХЛ "Интерфаксу" сообщили, что старт сезона может быть перенесен в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.